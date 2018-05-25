محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أمريكا

وهاتف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأمير محمد بن سلمان، حسب وكالة الأنباء السعودية.
#ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكيhttps://t.co/wUqHlzI7B3#السعودية #امريكا pic.twitter.com/0ttNG5rtKI— صحيفة المدينة (@Almadinanews) May 25, 2018
وبحث الطرفان خلال الاتصال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
ووافقت الإدارة الأمريكية، العام الماضي، على بيع ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية، حسب رويترز.
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