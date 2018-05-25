محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أمريكا

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا ظهر اليوم الجمعة 25 مايو/ أيار.

وهاتف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأمير محمد بن سلمان، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وبحث الطرفان خلال الاتصال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووافقت الإدارة الأمريكية، العام الماضي، على بيع ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية، حسب رويترز.