الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي في بنغازي

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة 25 مايو/ أيار، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة بنغازي الليبية، مساء أمس وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.

وقدم أبو الغيط خالص تعازيه لليبيا، دولة وشعبا، ولأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

EgyArmySpox الصحة الليبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بنغازي إلى ثمانية أشخاص وتستنكره

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إن أبو الغيط جدد في هذا الإطار دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا في مكافحة الارهاب، وكل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وأكد أيضا التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء الليبيين من أجل استكمال العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي.

وكانت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، أعلنت عن ارتفاع حصيلة تفجيرات بنغازي إلى 8 قتلى و12 مصابا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة معتز عزالدين الطرابلس أن "الحصيلة المبدئية لعدد الجرحى والقتلى جراء التفجير الذي استهدف المدنيين في مدينة بنغازي ارتفع ليصل إلى 8 قتلى و 12 مصابا، موزعة بين مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي".

يذكر ان انفجار ناتج عن سيارة مفخخة وقع في مدنية بنغازي مساء الخميس 25أيار/ مايو، في شارع جمال عبدالناصر وسط المدينة ، تزامننا مع إقامة فعاليات معرض صنع في سوريا الذي افتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي.