تسجيل
15:52 25 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    انتخابات تونس

    اجتماع حاسم لقوى وثيقة قرطاج للاتفاق على تعديل الحكومة في تونس

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بدأ اجتماع قادة الأحزاب والمنظمات التونسية الموقعة على وثيقة قرطاج للحوار الوطني برئاسة الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة لمناقشة وثيقة قرطاج 2، والاتفاق على إبقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتغيير جذري للحكومة،أو الاكتفاء بإجراء تعديل جزئي فيها.

    تونس — سبوتنيك. وقال الرئيس السبسي في افتتاح الاجتماع بأن "هذا الاجتماع سيكون هو الأخير بشأن الاتفاق على الوثيقة ومخرجاتها ولن يكون هناك اجتماع آخر بشـأنها لاحقاً، والجوهر العام للوثيقة كان ناجحا إلى حد اليوم".

    ونفى السبسي أن تكون "مناقشة اجتماع قرطاج لمسألة تغيير الحكومة سطواً على صلاحيات البرلمان فيما يتعلق بإقالة أو تزكية الحكومة، وقال "أنا لست بحاجة لأخذ دروس من أحد بشأن احترام الدستور، لا يوجد شخص أكثر مني أنا يحترم الدستور، ومن واجبه فرض احترام الدستور".

    تونس
    © flickr.com/ Cernavoda
    حكومة يوسف الشاهد في تونس على وشك الرحيل
    وتأتي تصريحات السبسي رد على نواب في البرلمان التونسي، اتهموا فيها الرئيس السبسي واجتماع قرطاج بالسطو على صلاحيات مجلس النواب بشأن تزكية وإقالة الحكومة.

    ويحسم اجتماع اليوم الجمعة مصير يوسف الشاهد وحكومته، وترجح مصادر حزبية من حركة "النهضة" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إمكانيه الإبقاء على يوسف الشاهد كرئيس الحكومة، بعد اجتماعات عقدها الرئيس السبسي مع رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وأمين عام "اتحاد الشغل" نور الدين الطبوبي.

    ويشارك في الاجتماع إضافة إلى الرئيس السبسي، مدير حركة "نداء تونس"، حافظ قايد السبسي، ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس حزب "المبادرة" كمال مرجان، ورئس حزب "المسار" سمير بالطيب، وأمين عام "الاتحاد الوطني الحر" سميرة الشواشي، وأمين عام "اتحاد الشغل" نور الدين الطبوبي، ورئيس "اتحاد المزارعين" عبد المجيد الزار، وممثلة عن "اتحاد المرأة التونسية" راضية الجربي.

    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    السبسي يحدد مصير حكومة "الشاهد" مع الموقعين على وثيقة قرطاج اليوم
    ويناقش اجتماع اليوم الجمعة وثيقة قرطاج 2 التي توصلت إليها لجنة الخبراء الممثلة للأحزاب والمنظمات الوطنية والنقابية، وتوصل الخبراء أمس إلى توافق بشأن 63 نقطة تتعلق بخطة والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواجب تنفيذها من قبل الحكومة المقبلة، فيما تم الاتفاق على إبقاء النقطة الأخيرة رقم 64 والمتعلقة بطبيعة التعديل الحكومي والإبقاء على رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، أو تغييره إلى اجتماع الرؤساء اليوم.

    وأحدثت هذه النقطة خلافات وانقسام ين الشركاء السياسيين والمدنيين، بين أحزاب تدافع عن بقاء الشاهد كرئيس للحكومة مع إحداث تغيير جزئي في الحكومة، وتتبنى هذا الطرح حركة النهضة وحزب المبادرة و حزب المسار واتحاد المزارعين.

    ويعارض بقاء الشاهد على رأس الحكومة والمطالبة بإحداث تغيير عميق في الحكومة، الحزب الرئيس فيها "نداء تونس" وحزب "الاتحاد الوطني الحر" و"اتحاد الشغل" التونسي كبرى النقابات العمالية.

    ووثيقة قرطاج هي إطار حوار سياسي وقعت في أغسطس 2016 بين الرئاسة التونسية وأحزاب "نداء تونس" وحركة "النهضة" و"المسار" وحركة "الشعب" وحزب "المبادرة" و"آفاق تونس" و"مشروع تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" والحزب "الجمهوري" و"اتحاد الشغل" و"اتحاد المزارعين" و"اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتي حملت يوسف الشاهد كرئيس للحكومة.

    وقبل أشهر انسحبت أربعة أحزاب سياسية من وثيقة قرطاج، هي حركة "مشروع تونس" والحزب "الجمهوري" وحركة "الشعب" وحزب "آفاق تونس".

    انظر أيضا:

    حكومة يوسف الشاهد في تونس على وشك الرحيل
    تونس: اتهام شخصين بالتسبب في غرق 46 مهاجرا
    مصدر برلماني: تعديلات وزارية محتملة في تونس
    المرشحة لـ"شيخة مدينة تونس": صندوق الانتخاب وحده القادر على إبعادي عن رئاسة البلدية
    الكلمات الدلالية:
    راشد الغنوشي, يوسف الشاهد, الباجي قايد السبسي, قرطاج, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عمل فني للفنان الحضري Elle كجزء من مهرجان برلين للجداريات 2018 الأول من نوعه، حيث ينشئ الفنانون المدنيون المحليون والعالميون معرضًا كبيرًا في الهواء الطلق لإثراء المساحات الحضرية في برلين، ألمانيا، 21 مايو/ أيار 2018
    جدران برلين... محطة جذب للفنانين المعاصرين
    الأقوال شيء والأفعال شيء آخر
    مستوطنات من أجل التسامح والمحبة
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك