لماذا توجه السفير القطري إلى وزير الخارجية السودانية

استقبل وزير الخارجية السودانية، الدرديري محمد أحمد، السفير القطري في الخرطوم، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، بعد لقاءين أجراهما مع السفيرين السعودي والإماراتي.

وقدم السفير التهنئة للدرديري بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية متمنيا له التوفيق والسداد، كما ناقش اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة، حسب وكالة السودان للأنباء.

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وتطرق السفير خلال اللقاء إلى دور بلاده في عملية السلام بالسودان، والمشروعات التي انتظمت في ولايات دارفور، في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة.

وشكر الوزير السفير القطري على التهنئة، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقة بين البلدين وأثنى على جهود قطر في عملية السلام في دارفور، كما امتدح جهود السفير ومساعيه المستمرة من أجل مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي سياق متصل، اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء السوداني، على نتائج زيارة المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور لدولة قطر والترتيبات المتعلقة بتأهيل ميناء سواكن، وفقا للوكالة.

وقال مكاوي إن بلاده قررت منح قطر نسبة 51% من عوائد تشغيل ميناء سواكن على البحر الأحمر، و49% للسودان، على أن تبقى هذه النسبة في ارتفاع مستمر لتصل إلى 100%.

كما أشار إلى أن العمل في تأهيل الميناء يستمر لثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى في أكتوبر من العام الجاري، حتى العام 2020 بتكلفة مليار و30 مليون دولار، وتبدأ المرحلة الثانية في العام 2020 حتى العام 2025.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تبدأ في العام 2025 بتكلفة ملياري يورو، حتى نهاية المشروع، مؤكدا أن وزارة النقل ستعرض كل المشاريع في عطاءات وإجراءات قانونية متوافقة بين البلدين بغية تنفيذها.

وكان وزير وزير الخارجية السودانية التقى مع سفيري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدى الخرطوم.

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وناقش الوزير مع السفير السعودي، علي بن حسن بن جعفر، مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم مصالح شعبي البلدين، وأوضح الدرديري أن العلاقة بين البلدين علاقة استراتيجية وأن التحديات الإقليمية والدولية الماثلة تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وتسلم وزير الخارجية السوداني، رسالة تهنئة من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك أثناء استقباله السفير الإماراتي بالخرطوم؛ حيث نقل له السفير تحيات الشيخ عبد الله بن زايد متمنيا له التوفيق فى موقعه الجديد.

وشكر الوزير السفير الإماراتي على الزيارة، مؤكدا عزمه تعزيز العلاقات بين السودان ودولة الإمارات الشقيقة والعمل سويا على تقوية العلاقات بين كل الأشقاء وعلى المستويات كافة، وفقا للوكالة السودانية.