مقتل 40 من مسلحي "أنصار الله" في معارك بالحديدة

تقدمت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكد مصدر عسكري، في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إن "قوات المقاومة الوطنية التي تضم تشكيلات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وحراس الجمهورية بقيادة العميد طارق صالح، تمكنت بغطاء مكثف من طيران ومروحيات التحالف من التوغل نحو 20 كيلومترا في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ووصلت إلى رأس الفازة ومفرق زبيد، كما أحكمت سيطرتها على منطقتي المغرس والسويق التابعتين لمديرية التحيتا".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH 20 قتيلا وجريحا لـ"أنصار الله" في اشتباكات مع الجيش اليمني

وأضاف المصدر: "تحقيق قوات المقاومة الوطنية تقدما متسارعا نحو مركز مديرية التحيتا ومجمعها الحكومي، خاصة بعد قطعها، الخميس، خط الإمداد الرئيسي لمسلحي أنصار الله بالسيطرة على الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، وتأمين منطقة الجبلية".

كما أعلن "مقتل وإصابة أكثر من 40 من مسلحي أنصار الله، بينهم سقطوا باستهداف مروحيات التحالف تعزيزات على طريق زبيد التحيتا".

وكان مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني أبلغ "سبوتنيك" أن قوات الجيش استكملت السيطرة على سلسلة جبال يفع الاستراتيجية في مديرية باقم، عقب معارك مع الحوثيين أسفرت عن مقتل وإصابة 20 منهم بينهما قياديان ميدانيان، فيما تم أسر 4 آخرين".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس هادي. وتعد الإمارات أكبر داعمي التحالف.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.