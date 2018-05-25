حسن نصر الله: عندما نتحدث عن أي حرب مقبلة نتحدث بيقين عن النصر

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله أنه "عندما نتحدث عن أي حرب مقبلة نتحدث بيقين عن النصر لأن الله معنا وشعبنا ومقاومينا موجودون ولائقون أن ينزل عليهم الله تعالى النصر".

وفي إطلالة له اليوم الجمعة، عبر الشاشة التلفزيونية للحديث في مناسبة "عيد المقاومة والتحرير" قال الأمين العام مخاطبا الجماهير اللبنانية: أبارك لكم جميعا هذا الانتصار والإنجاز وهي محطة إنسانية وجهادية ووطنية مهمة جدا مليئة بالدروس ويمكن الاتكاء عليها للحاضر والمستقبل.

وأضاف نصر الله في كلمته: المقاومون الأبطال والشهداء والجرحى والأسرى الذين تحرروا وعموم الناس والجيش اللبناني والقوى الأمنية وفصائل المقاومة والجيش السوري كل هؤلاء هم أصحاب الفضل بهذا الإنجاز.

ولفت نصر الله إلى أنه "يجب أن نذكر أيضا المساعدة من سوريا وإيران ونتحدث عن خذلان العالم".

ومضى قائلا: إمكانيات المقاومة كانت متواضعة جدا ومع ذلك حصل الانتصار، وهذا النصر أعطاه الله للناس وأبنائهم المقاومين لأنهم كانوا لائقين وجديرين بالحصول على هذا النصر. بحسب ما ذكرته قناة المنار اللبنانية.

وأكد أمين عام "حزب الله اللبناني" أن "العدو" انسحب ذليلا مدحورا دون قيد أو شرط لأن هناك مستوى من الخسائر لم يعد يتحمله… في حرب تموز كانوا لائقين بالنصر وما يثبت ذلك أنهم عادوا سراعا إلى بيوتهم وحافظوا على مقاومتهم.

وفي سياق متصل بالأحداث والعقوبات الأخيرة على أفراد ينتمون لـ"حزب الله" قال نصر الله: تعمد وضع أسمائنا على لائحة الإرهاب الأمريكية والخليجية لإبعاد الناس عنا ومن يريد التواصل معنا.

مؤكدا أنه "لا أثر ماليا للعقوبات الأمريكية — السعودية إذ ليست لدينا أرصدة أو تعاملات مصرفية".

يتبع…