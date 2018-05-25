حسن نصر الله يوضح أثر العقوبات الأمريكية السعودية على "حزب الله"

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن العقوبات الأمريكية والسعودية الأخيرة لن يكون لها أي تأثير على الحزب أو تشكيل الحكومة.

بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة متلفزة له اليوم الجمعة، "لا أثر ماليا للعقوبات الأمريكية — السعودية إذ ليست لدينا أرصدة أو تعاملات مصرفية"، وأشار إلى أن "جزءا من الضغوط الأمريكية على إيران يهدف لوقف دعم حركات المقاومة".

ونفى نصر الله ما تداول عن دعم "حزب الله" لـ"جبهة البوليساريو"، قائلا "لا يوجد أي صلة بين حزب الله والبوليساريو".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وقيادات في "حزب الله"، تشمل شقيه العسكري والسياسي.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء الماضي، "مرة جديدة يثبت مركز استهداف تمويل الإرهاب حرصه الشديد على الأمن الدولي، من خلال تعطيل دور ونفوذ إيران وحزب الله في عدم الاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أنه "من خلال استهداف مجلس الشورى التابع لحزب الله، تكون الدول الأعضاء قد رفضت بشكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى (الجناح السياسي) والجناح الإرهابي العالمي لحزب الله".