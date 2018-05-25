محمد بن سلمان يلتقي تركي آل الشيخ ورئيس الفيفا

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في جدة اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والهيئة العامة للرياضة.

وحضر اللقاء، المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

يذكر أن تركي آل الشيخ، أعلن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري. وقال في بيان نشرته الصفحة الرسمية له على موقع "فيسبوك" "إن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي".

وكانت جماهير النادي الأهلى قد دشنت على موقع "تويتر" هاشتاغا يحمل اسم "تركي_برا_الأهلي"، وطالبت بإسقاط العضوية الشرفية عن تركي آل الشيخ.

وجاء ذلك بعد تصريحات تركي آل الشيخ حول فشل صفقة المدير الفني رامون دياز، الذي تولى مسؤولية تدريب فريق اتحاد جدة السعودي بعدما كان قريبا من التعاقد مع الأهلي.

وقال آل الشيخ إن الأندية السعودية لها الأولوية في احتياجاتها عن أي ناد آخر.