ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا يعلقان على العيد الـ72 لاستقلال بلدهما

وغرد الملك عبد الله الثاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هذا البلد بني بعزائم الأردنيين والأردنيات الذين صنعوا الاستقلال وحافظوا عليه جيلا بعد جيل، وواجبنا أن نستمر بالبناء ليظل وطننا حرا أبيا شامخا، منارة للعز والمجد. حفظ الله الأردن والأردنيين".
هذا البلد بني بعزائم الأردنيين والأردنيات الذين صنعوا الاستقلال وحافظوا عليه جيلا بعد جيل، وواجبنا أن نستمر بالبناء ليظل وطننا حرا أبيا شامخا، منارة للعز والمجد. حفظ الله الأردن والأردنيين— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 24, 2018
كذلك حرصت الملكة رانيا عبد الله، زوجة العاهل الأردني، أن تعلق على هذه المناسبة عبر "تويتر"، فكتبت: "كل عام والوطن الغالي وأهله بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين".
كل عام والوطن الغالي وأهله بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين#الاستقلال72— Rania Al Abdullah (@QueenRania) May 24, 2018
Wishing a happy 72nd Independence Day to our beloved country and its people #Independence72
واحتفل محرك البحث الأمريكي "غوغل"، بعيد استقلال الأردن، وذلك بوضع العلم الأردني على صفحته الرسمية.
Thank you #Google.. #Jordan_First pic.twitter.com/Os031pz96X— Lara Haddadin (@lara_haddadin) May 25, 2018
وفي يوم 25 مايو من عام 1946، وافقت منظمة الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني، على الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة.
وأعلن البرلمان الأردني تنصيب الملك عبد الله الأول ملكا على البلاد، والذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951، بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.
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