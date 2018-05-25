"أنصار الله" يقنصون جنديا سعوديا في نجران ويصدون هجوما في رشاحة بصعدة

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء "أن جنديا سعوديا قتل اليوم الجمعة 25 مايو/ أيار، بعملية قنص لمسلحي أنصار الله في موقع الشبكة بنجران".

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files مقتل 5 عسكريين سعوديين بمعارك مع "أنصار الله"

وأضاف "أن مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بموقع صلة في نجران".

على صعيد متصل، أحبط مسلحو جماعة "أنصار الله" محاولة تقدم لقوات الرئيس هادي باتجاه منطقة رشاحة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأكد المصدر "أن قوات الرئيس هادي نفذت محاولة تقدم باتجاه منطقة رشاحة في مديرية كتاف، تصدى لها مسلحو أنصار الله، أوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأشار إلى "أن مسلحي أنصار الله نصبوا كمائن بعبوات ناسفة لقوات هادي المتقدمة باتجاه رشاحة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم، وإعطاب مدرعة".

ولفت إلى "أن قصفا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية شنه مسلحو أنصار الله على تجمعات لقوات هادي في صحراء البقع التابعة لمديرية كتاف والممتدة إلى قبالة نجران".

