اليمن: "المؤتمر الشعبي العام" يبارك الجهود الأممية لإحياء العملية السياسية

صنعاء- سبوتنيك. وقال موقع حزب المؤتمر "المؤتمرنت": "عضو اللجنة العامة عضو الوفد المفاوض للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ يحيى دويد التقى بنائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم وفريقه في العاصمة الأردنية عمَان".
وأضاف دويد: "ونقلت له مباركة المؤتمر لجهودهم ورؤيته حيال هذه الموضوعات".
التقيت ظهر اليوم بعمان الأخ/معين شريم نائب مبعوث الامين العام للامم المتحده إلى اليمن وفريقه المعاون— يحيى عبدالله دويد (@YahyaDowaid) May 24, 2018
وأستمعت منه لشرح مفصل عن جهودهم الحثيثه لإحياء العمليه السياسيه
والأفكار الرئيسيه لمشروع الإطار العام لإستئناف المفاوضات
ونلقت له مباركة المؤتمر لجهودهم ورؤيته حيال هذه الموضوعات
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، قد كلفت في 18 آذار/مارس الماضي، عضوي الوفد المفاوض للمؤتمر الدكتور أبوبكر القربي الأمين العام المساعد ويحيى دويد عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب والطلاب في المؤتمر بعملية التواصل الخارجي.
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