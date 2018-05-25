اليمن: "المؤتمر الشعبي العام" يبارك الجهود الأممية لإحياء العملية السياسية

بارك حزب "المؤتمر الشعبي العام" في اليمن جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية والأفكار الرئيسية لمشروع الإطار العام لاستئناف المفاوضات.

صنعاء- سبوتنيك. وقال موقع حزب المؤتمر "المؤتمرنت": "عضو اللجنة العامة عضو الوفد المفاوض للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ يحيى دويد التقى بنائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم وفريقه في العاصمة الأردنية عمَان".

ونقل "المؤتمرنت" عن تغريدة لدويد على "تويتر": "التقيت ظهر اليوم في عمان الأخ معين شريم نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وفريقه المعاون واستمعت منه لشرح مفصل عن جهودهم الحثيثة لإحياء العملية السياسية والأفكار الرئيسية لمشروع الإطار العام لاستئناف المفاوضات".

وأضاف دويد: "ونقلت له مباركة المؤتمر لجهودهم ورؤيته حيال هذه الموضوعات".

التقيت ظهر اليوم بعمان الأخ/معين شريم نائب مبعوث الامين العام للامم المتحده إلى اليمن وفريقه المعاون

وأستمعت منه لشرح مفصل عن جهودهم الحثيثه لإحياء العمليه السياسيه

والأفكار الرئيسيه لمشروع الإطار العام لإستئناف المفاوضات

ونلقت له مباركة المؤتمر لجهودهم ورؤيته حيال هذه الموضوعات — يحيى عبدالله دويد (@YahyaDowaid) May 24, 2018

وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، قد كلفت في 18 آذار/مارس الماضي، عضوي الوفد المفاوض للمؤتمر الدكتور أبوبكر القربي الأمين العام المساعد ويحيى دويد عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب والطلاب في المؤتمر بعملية التواصل الخارجي.