مصر: إحباط محاولة سرقة السور الحديدي لقلعة صلاح الدين

قالت وزارة الٱثار المصرية إنها نجحت بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بالقلعة، اليوم الجمعة 25 مايو / أيار، من إحباط محاولة سرقة السور الحديدي الخارجى المخصص لحماية حرم قلعة صلاح الدين، المطل على شارع صلاح سالم.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه فريق غرفة المراقبة الإلكترونية بالقلعة رصد تحركات مريبة على الأسوار الخارجية لها، فجر اليوم الجمعة.

© Sputnik . Kseniya Nikolskaya وزارة الآثار المصرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

وكشف نظام المراقبة وجود خمسة أفراد من الخارجين عن القانون يقومون بفك السور الحديدي.

وأضاف: "علي الفور قام رجال التفتيش بالمنطقة بإخطار شرطة السياحة والآثار ومباحث الآثار بالقلعة، الذين تحركوا على الفور مع أفراد الأمن بإلقاء القبض على أربعة منهم واقتيادهم إلى قسم شرطة آثار القاهرة.

وقال ناجى حنفى، مدير عام القلعة، أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وسيتم عرض الخارجين عن القانون على نيابة الخليفة لاستكمال التحقيقات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من وضع نظام المراقبة الإلكتروني بالقلعة، وأنه يجري حاليا التشغيل التجريبي له، تمهيدا لافتتاحه.