مصر: إحباط محاولة سرقة السور الحديدي لقلعة صلاح الدين

وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه فريق غرفة المراقبة الإلكترونية بالقلعة رصد تحركات مريبة على الأسوار الخارجية لها، فجر اليوم الجمعة.
وأضاف: "علي الفور قام رجال التفتيش بالمنطقة بإخطار شرطة السياحة والآثار ومباحث الآثار بالقلعة، الذين تحركوا على الفور مع أفراد الأمن بإلقاء القبض على أربعة منهم واقتيادهم إلى قسم شرطة آثار القاهرة.
وقال ناجى حنفى، مدير عام القلعة، أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وسيتم عرض الخارجين عن القانون على نيابة الخليفة لاستكمال التحقيقات.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من وضع نظام المراقبة الإلكتروني بالقلعة، وأنه يجري حاليا التشغيل التجريبي له، تمهيدا لافتتاحه.
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