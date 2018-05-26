اليمن.. "قوات هادي" تنفذ زحفين على مواقع لـ"أنصار الله"

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بالتزامن مع تعرض تلك المواقع لغارات جوية.

صنعاء — سبوتنيك . وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة 25 مايو / أيار، أن قوات هادي نفذت زحفين، على مواقع "أنصار الله" شمالي مدينة حرض، بمساندة من طيران التحالف، الذي نفذ عشرات الغارات".

وأضاف المصدر أن "أنصار الله" تمكنوا من كسر الزحفين، اللذين أطلقت خلالهما مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف 80 صاروخا، وأوقعوا نحو 20 قتيلا وجريحا في صفوف المهاجمين وأعطبوا 3 آليات تابعة لهم".

يشار إلى أن معارك عنيفة تدور بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محيط مدينة حرض، عقب تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على سلسلة جبال أبو النار الاستراتيجية شرق المدينة، ومنطقة الكسارة، شرق مديرية حرض، وإعلانها أنها على بعد كيلو مترات من مركز مدينة حرض.



