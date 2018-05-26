اليمن... تعليق العمل في منفذ حدودي مع عُمان جراء إعصار ماكونو

علق اليمن العمل في منفذ حدودي مع سلطنة عُمان، اليوم السبت 26 مايو/أيار، جراء إعصار ماكونو، الذي يضرب محافظة المهرة وأجزاء من السلطنة.

صنعاء — سبوتنيك. وأعلن محافظ محافظة المهرة، راجح سعيد باكريت في تغريدة على تويتر: "إجلاء الموظفين المدنيين من منفذ صرفيت الحدودي في مديرية حوف وتعليق العمل فيه حتى إشعار آخر".

وأضاف باكريت، أنه تم الإبقاء على قوة أمنية لحماية المنفذ، وإسناد ودعم المواطنين بالمشتقات النفطية والاطمئنان عليهم في بعض مراكز الإيواء في مديرية حوف.

وكان مصدر محلي في مديرية حوف بالمهرة أفاد لوكالة "سبوتنيك" " بانهيار أجزاء من سور جمارك منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عُمان، جراء الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار ماكونو، الذي يضرب المديرية منذ مساء يوم الجمعة".

وفي وقت سابق، أعلن المحافظ باكريت، خروج كامل شبكات الاتصالات في مديرية ‎حوف عن الخدمة وسقوط الأبراج وانهيار بعض المنازل وانقطاع خدمة المياه، بسبب قوة الرياح الناتجة عن إعصار ‎ماكونو، الذي وصل سواحل المحافظة مساء الجمعة".