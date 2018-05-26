اليمن... مقتل وإصابة 3 نساء بغارة شمال غربي صنعاء

قُتلت امرأتان وأصيبت ثالثة، اليوم السبت 26 مايو/أيار، بغارة لطيران التحالف على محافظة عمران شمال غربي صنعاء وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر محلي في محافظة عمران "بأن طيران التحالف نفذ فجر السبت 26 مايو/أيار، غارة على وادي العبلة في مديرية حرف سفيان، أدت إلى مقتل امرأتين وإصابة ثالثة".

وأضاف:

أن معسكر اللواء 29 ميكا المعروف بلواء العمالقة في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان تعرض هو الآخر إلى غارتين للتحالف.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 آذار/مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في يناير 2015.