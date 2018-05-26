هذا ما قاله رئيس "منظمة سلام بلا حدود" عن ظهور محمد بن سلمان

قال محمد العرب، رئیس منظمة "سلام بلا حدود"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ظهر في وقت كان العرب يبحثون فيه عن قائد يفكر خارج الصندوق.

وأضاف العرب في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت 26 مايو / أيار، إن الشارع العربي والإسلامي كان يحتاج رمزا ملھما، يمتلك مبادئ القیادة الاستثنائية، في المنھج والأسلوب.

واستطرد: "الأمير محمد بن سلمان یقود ثورة تغییر في وقت حرج من تاریخ الأمة"، مضيفا: "الشارع العربي والإسلامي یتابع بشغف الأداء السیاسي المتفرد للقائد الشاب".

ولفت رئیس منظمة "سلام بلا حدود" إلى أن العالم یتابع أدق تفاصیل ولي العهد السعودي، مشيرا إلى أنه تغير فريد یرفع سقف التحدي لابن سلمان، الذي یجید استخدام القوة الناعمة في التغییر.

وتم إطلاق المنظمة في مارس / آذار الماضي، على يد مجموعة من النشطاء حول العالم، حيث تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وتهدف إلى ترسيخ جهود السلام العالمي، والتحذير من تفاقم ظاهرة الاٍرهاب والعنف والاتجار بالبشر، ومكافحة الحروب التي تنطلق على أساس الدين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وهي منظمة غير ربحية تعتمد في نشاطاتها على التواصل مع الأطراف المختلفة لإيجاد أرضية مشتركة للسلام والحوار والتعايش.