شاهد: إعصار "ميكونو" يضرب عمان بقوة...ويثير "هلع" مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، طالبت الهيئة المواطنين الابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.
الأرصاد: صور الرادار حاليا تظهر امطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على الأجزاء الشرقية من ظفار(سدح — مرباط) وامطار متفاوتة الغزارة مع رياح نشطة على بقية ولايات المحافظة.#صلالة_الآن— صحيفة الشبيبة (@shabiba) May 26, 2018
#عمان_مستعدة #ميكونو #مكونو #بحر_العرب #عمان_تتكاتف_كلها #CycloneMekunu#جريدة_الشبيبة pic.twitter.com/AC3dDGiCWY
وقد شغلت أخبار الإعصار في بحر العرب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تسبب في خراب ودمار ومقتل 5 أشخاص وفقدان 40 آخرين في جزيرة سقطرى أول أمس الأربعاء.
ونشر المستخدمون العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تكشف حجم الدمار الذي طال الجزيرة.
#اعصار_مكونو #عمان— ⚡️⛈️نُذر العذاب ⛈⚡️ (@Aansar_N) May 24, 2018
ازدياد #تناوش الاعصار جرّاء #كوكب_العذاب على #سقطرى ولم يبلغ اليابسه بعد وانقطاع للاتصالات وقد يسبب طمر المنطقه بالفيضانات ان استمر بهذا الشكل!
نسأل الله ان يلطف بإهلها
🔴تحذير #النذير #الامام_المهدي:https://t.co/rhUHV8CFZo#الطقس #الارصاد_العمانية pic.twitter.com/rWxRNlbCNg
في حين تداول بعض المستخدمين مقاطع فيديو توضح آثار الإعصار في عمان، وقال أحد المستخدمين على تويتير "إن المشاهد مخيفة"، داعيا لأهل عمان بالنجاة من أخطار الإعصار.
#اعصار_مكونو #عمان— ⚡️⛈️نُذر العذاب ⛈⚡️ (@Aansar_N) May 24, 2018
ازدياد #تناوش الاعصار جرّاء #كوكب_العذاب على #سقطرى ولم يبلغ اليابسه بعد وانقطاع للاتصالات وقد يسبب طمر المنطقه بالفيضانات ان استمر بهذا الشكل!
نسأل الله ان يلطف بإهلها
🔴تحذير #النذير #الامام_المهدي:https://t.co/rhUHV8CFZo#الطقس #الارصاد_العمانية pic.twitter.com/rWxRNlbCNg
بينما نشر مستخدم آخر فيديو يوضح سقوط أحد مراسلي القنوات الفضائية من شدة الرياح في أثناء هبوب العاصفة.
#الجزيرة_في_قلب_الإعصار— سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) May 25, 2018
محاولات صعبة لشرح ما يحدث، وتحدي للرياح في قلب اعصار #مكونو بمدينة #صلالة. pic.twitter.com/HjWqgxY6LI
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