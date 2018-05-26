اختراق الصفوف... ماذا وقع في معارك "أنصار الله" مع قوات سودانية إماراتية

قالت وكالة الأنباء اليمنية، إن "قوات المقاومة اليمنية تمكنت من السيطرة على مفرق زبيد والفازة وتحرير منطقة المغرس الاستراتيجية و50 % من مديرية التحيتا".

ونقلت الوكالة أن المديرية والمفرق باتتا تحت السيطرة الكاملة لقوات المقاومة اليمنية مع استمرار تقدم قوات المقاومة اليمنية شمالا وانسحاب مسلحي جماعة "أنصار الله".

© AP Photo / Hasan Jamali مبعوث ملكي يصل السودان... البشير يعلن القرار النهائي للمشاركة في اليمن

وتابعت الوكالة: تمكنت قوات المقاومة اليمنية من اختراق الصفوف الأمامية للجماعة في عمليات عسكرية نوعية ومباغتة أسفرت عن حدوث حالة من الهلع الشديد لدى عناصرها، خوفا من القتل أو الوقوع أسرى في قبضة المقاومة اليمنية وذلك بعد تضييق الخناق عليهم في كافة جبهات القتال.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، خلال لقائه مساعد وزير الدفاع السعودي محمد عبدالله العايش، إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد لن تثني السودان عن لعب دوره العربي لاسترداد الشرعية في اليمن.

واعتبر خلال اللقاء، أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين، وأكد التزامه بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في "عاصفة الحزم".

ومنذ مارس 2015، يشارك السودان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمحاربة "أنصار الله" وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في اليمن.

وجرى إعلان تشكيل "التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب" بقيادة المملكة العربية السعودية 14 ديسمبر 2015، ويبلغ عدد الدول المشاركة فيه 41 دولة، أهمها دول الخليج وتركيا وباكستان وماليزيا ومصر.