سيارات تتحرك في السودان... قرار قطري بعد كشف "الخطة الإماراتية"

أصدر وزير الخارجية القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، توجيها عاجلا بشأن السودان، بعد أيام من الإعلان عن خطة إماراتية عاجلة.

دشنت سفارة قطر بالخرطوم، قافلة مساعدات تستهدف خمسة آلاف أسرة بولاية الخرطوم، بتوجيه من الوزير القطري، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

© AP Photo / Andrew Harnik بعد الوعد برفع الحصار... خطة إماراتية داخل أراضي السودان

وقال سفير قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي، إن هذا المشروع يشمل توزيع مواد عينية لشهر رمضان ويستهدف محدودي الدخل والأسر المتعففة، خاصة في المستلزمات الغذائية التي تحتاجها هذه الفئة بشكل أكبر خلال شهر رمضان.

وأشار السفير إلى دور المنظمات الخيرية القطرية العاملة في السودان ومشروعاتها التنموية والإغاثية بجانب إقامة العديد من موائد الإفطار خلال شهر رمضان بالتعاون مع المنظمات الخيرية السودانية.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية، "وام"، قالت إن الإمارات عازمة على تنفيذ "خطة عاجلة" لتوزيع مواد غذائية في عدد من الولايات، وذلك عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدة أن وفدا من الهيئة سيتوجه إلى العاصمة الخرطوم خلال اليومين القادمين للإشراف على توفير المواد الغذائية من الأسواق المحلية وإيصالها إلى المستفيدين في مناطق وجودهم سواء داخل العاصمة أو خارجها.