"هذا جنون"... داعية شهير ينقل تصريحات لابن سلمان (فيديو)

أعلن إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، تفاصيل لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحديثهما حول قضية أهمية الاعتدال والإسلام الوسطي.

وقال المغماسي، خلال حديثه أمس لبرنامج "من الصفر" على قناة mbc، الذي يرأس تحريره ويقدمه الإعلامي مفيد النويصر: "التقيت الأمير محمد بن سلمان، وتجاذبنا الحديث حول هذه القضية. أذكر أن سموه قال بمعنى قريبا من اللفظ.. (نحن ليس أمامنا إلا أن نقبل هذه الرايات المتطرفة، ونتبعها، وهذا جنون، أو نقبل بالرايات التغريبية الكامنة، ونكون وراءها، وهذا ضعف، فليس لنا إلا خيار الإسلام الوسطي المعتدل الذي نسير فيه)".

وأضاف: "والحق، إن هذه الكلمات مطمئنة جدا. ولا ريب أن الأمير محمد هو ابن الملك سلمان ، الذي هو قارئ من قراء التاريخ، ليس قارئا بصريا بل يقرؤه ببصيرته".

وتابع إمام وخطيب مسجد قباء: "أي أحد تقف أمامه من الملوك أو الأمراء والسلاطين والحكام هو في سائر أمره".

وكان ولي العهد السعودي، أكد خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بالعاصمة الرياض، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أكبر خطر للإرهاب هو "تشويه عقيدتنا الإسلامية"، مشددا على عدم السماح باستمرار ذلك النهج.

كما تحدث ابن سلمان، خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن جهوده في تغيير وجهة النظر المتشددة للإسلام. وعبر عن اعتقاده بأن الدين الإسلامي قد اختطف، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة مثل "الإخوان المسلمين" و"القاعدة" و"داعش" شوهت الدين.



