انفجار سيارة مفخخة في إدلب يقتل 7 أشخاص ويصيب 30 آخرين

قتل 7 أشخاص بينهم طفل، وأصيب 30 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر هيئة تحرير الشام، في محافظة إدلب السورية.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال مدير الإعلام المحلي في مجلس أعزاز، ياسر الزعيم، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 7 قتلى و30 مصابا".

© Sputnik . Ramil Sitdikov دي مستورا: أي تصعيد في إدلب ودرعا خطر على المجتمع الدولي

وبحسب الزعيم، فالحصيلة الأولية للانفجار كانت "4 قتلى بينهم طفل و16 مصابا، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر هيئة تحرير الشام ، بشارع الـ30 في محافظة إدلب". وأوضح أن "الانفجار لم يستهدف مقر الهيئة بل تجمع سكان في الشارع".

وكانت محافظة إدلب شمالي سوريا، شهدت الشهر الماضي سقوط عشرات القتلى والجرحى في انفجار مجهول المصدر استهدف مبنى سكني في حي وادي النسيم.