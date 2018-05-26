"أنصار الله" تشن غارات على مطار أبها جنوب غربي السعودية

نفذت طائرات من دون طيار تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، اليوم السبت، 26 مايو/أيار، غارات على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله: "نفذ سلاح الجو المسير، اليوم السبت، غارات على مطار أبها الاقليمي في عسير".

© AFP 2018 / الدفاعات السعودية تسقط طائرة مسيرة في مدينة أبها جنوب غربي المملكة

وأضافت أن "الملاحة توقفت من وإلى مطار أبها بعد استهدافه بعدة غارات"، وأكد "تدمير جرافة عسكرية سعودية قبالة منفذ علب بقذائف المدفعية".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت في 11 أبريل/نيسان استهداف مطار أبها الذي يبعد 18 كم عن مدينة أبها في عسير، وشركة أرامكو في جيزان، بضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة نوع قاصف 1.

وتتعرض مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، لعمليات استهداف ينفذها مسلحو جماعة أنصار الله تتنوع بين هجمات وقنص وقصف وكمائن، رداً على عمليات يقوم بها التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.