ائتلاف النصر: العبادي الأوفر حظا لرئاسة الحكومة وليس هناك اعتراض من أي كتلة سياسية

وحول التحالفات، قال العادلي إن "ائتلاف سائرون هو الأقرب حتى اللحظة من ائتلاف النصر، وقد تم الاتفاق على شبه خارطة طريق ومبادئ وأسس عامة للمرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستكشف عن الأطراف الأخرى الأقرب للنصر ولسائرون".
كما أوضح العادلي أن "الأمور حتى، هذه اللحظة تسير باتجاه حكومة لكتلة أكبر والكتل المتبقية تذهب إلى المعارضة لأنه من الصعب جدا إلى حد هذه اللحظة خلق حكومة شراكة تجمع جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات".
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/ أيار الحالي بنظام التصويت الإلكتروني الذي طبق لأول مرة في البلاد.
وتصدر " سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا. فيما حصل تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه رجل الدين البارز عمار الحكيم على نحو 20 مقعدا فقط.
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