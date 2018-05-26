ائتلاف النصر: العبادي الأوفر حظا لرئاسة الحكومة وليس هناك اعتراض من أي كتلة سياسية

قال "ائتلاف النصر" إن رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، هو المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة العراقية مجددا بعد الانتخابات التي فاز فيها تحالف "سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مؤكدا أن أي من الكتل السياسية العراقية لا تعترض على العبادي.

بغداد- سبوتنيك . وأوضح الناطق باسم "ائتلاف النصر"، حسين العادلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "ليس هناك أي اعتراض من قبل جميع الكتل السياسية على تولي العبادي لولاية ثانية، على الرغم من أن ائتلاف النصر لم يتحدث في هذا الأمر بالتحديد مع الكتل السياسية ومن بينها ائتلاف سائرون".

وحول التحالفات، قال العادلي إن "ائتلاف سائرون هو الأقرب حتى اللحظة من ائتلاف النصر، وقد تم الاتفاق على شبه خارطة طريق ومبادئ وأسس عامة للمرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستكشف عن الأطراف الأخرى الأقرب للنصر ولسائرون".

كما أوضح العادلي أن "الأمور حتى، هذه اللحظة تسير باتجاه حكومة لكتلة أكبر والكتل المتبقية تذهب إلى المعارضة لأنه من الصعب جدا إلى حد هذه اللحظة خلق حكومة شراكة تجمع جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات".



وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/ أيار الحالي بنظام التصويت الإلكتروني الذي طبق لأول مرة في البلاد.



وتصدر " سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا. فيما حصل تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه رجل الدين البارز عمار الحكيم على نحو 20 مقعدا فقط.