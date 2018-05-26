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15:24 26 مايو/ أيار 2018
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    أمير قطر

    خبير يحذر... دولتان جديدتان تواجهان مصير قطر

    © AFP 2018 / Ashraf Shazly
    العالم العربي
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    حذر الأكاديمي العماني والخبير في الشؤون الاستراتيجية، عبد الله الغيلاني، من تفاقم "التصدع الاستراتيجي بين الدول الخليجية"، إذا استمر تصعيد الأزمة مع قطر، كاشفا عن دولتين أخريين سيواجهان مصير قطر.

    وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، لم يستبعد الغيلاني أن تجد دولتا الوساطة الكويت وعـمان، نفسيهما في "المربع القطري"، متحدثا عن مستقبل الأزمة الخليجية وواقعية حلها وتعقيداتها وتأثيرها على باقي دول الخليج التي تحاول القيام بالوساطة مثل الكويت، وسلطنة عمان.

    أمير الكويت في القمة العربية
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    أمير الكويت للشيخ تميم: العمل جار على تهدئة الأمور ونرجو عدم التصعيد
    ويحل رمضان العام الجاري، وسط أزمة خليجية هي الأسوأ، بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، بعد ما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

    ورأى الغيلاني أن "الأزمة الخليجية ليست من قبيل الخلافات السياسية الطبيعية ذات المستوى المتوسط، فهذا يحدث بين النظم السياسية، وأنه أمر معتاد ومقبول، لكن حينما يكون خلاف على مصالح عليا أو على إدارة نزاع معين هنا يكون الأمر مختلفا".

    ولدى سؤاله، هل يمكن لدول خليجية أخرى أن تتعرض لما تعرضت له قطر، أوضح الغيلاني أن "الموقف الرسمي المعلن للكويت وسلطنة عمان هو الحياد، وهذا لأسباب دبلوماسية محضة".

    وتابع محذرا: "لكن في تقديري عبر قراءتي للرأي العام الكويتي، هناك ما هو أكثر من قلق ربما هناك شعور يقترب من اليقين أن ما حدث لقطر من عدوان سياسي يمكن أن يحدث لسلطنة عمان والكويت".

    ورجح أن موقف الكويت وسلطنة عمان "سيتوقف على مسارات التصعيد، إذا جنحت دول الحصار إلى مزيد من التصعيد، ومزيد من التضييق والحصار والنفي لقطر، ربما تجد الكويت وعمان نفسيهما في نفس المربع القطري".

    انظر أيضا:

    تحرك أمريكي ورغبة كويتية... الكشف عن لقاء سعودي لإنهاء الأزمة الخليجية
    مع دخول عامها الأول… صحيفة: يبدو أن قطر الفائز من الأزمة الخليجية
    رسالة من ترامب لقطر بشأن الأزمة الخليجية والسبب إيران
    زيارة رسمية بشأن "الأزمة الخليجية"... رسالة من أمير قطر إلى نظيره الكويتي
    مصدر سعودي: قيادات قطرية تمنع تميم من اتخاذ خطوات لحل الأزمة الخليجية
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