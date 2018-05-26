دمشق تسلم سفيري روسيا وإيران أسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر رسمي في الخارجية قوله، اليوم السبت، 26 مايو/ أيار، إن "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية قامت بتسليم كل من: سفير روسيا الاتحادية، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي والذين تدعمهم الحكومة السورية".

© Sputnik . Михаил Климентьев بالفيديو ... الرئيس بوتين يستقبل الرئيس الأسد في سوتشي

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قام يوم الخميس، 17 مايو/ أيار، بزيارة عمل إلى مدينة سوتشي الروسية، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد الرئيس الأسد أنه سيرسل لائحة بأسماء المرشحين لعضوية لجنة مناقشة الدستور في قائمة الحكومة السورية في أقرب وقت ممكن إلى الأمم المتحدة، وذلك في ضوء الاتفاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد قبل أشهر في سوتشي.

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس السوري بشار الأسد اتخذ قرارا بإرسال ممثليه من أجل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكنها العمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا. وسيتم توجه الوفد إلى الأمم المتحدة وذلك على أساس عملية جنيف.