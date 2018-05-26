محلل يوضح حقيقة توتر العلاقات بين السعودية وإثيوبيا

قال الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز القرن للدراسات بالرياض، في اتصال هاتفي اليوم السبت مع "سبوتنيك"، إن العلاقات السعودية الإثيوبية "جيدة"، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد اختار السعودية في أول زيارة له خارج أفريقيا.
وتابع رئيس مركز القرن، أن الصحافة السعودية تطرقت إلى أوجه التعاون بين البلدين، وفي اعتقادي أنه لا يوجد ما يستوجب أن يكون هناك أي خلل في العلاقات السعودية الإثيوبية في الوقت الحاضر.
وحول ما أثير عن رفض السعودية الإفراج عن رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، أحد كبار رجال الأعمال السعوديين على المستويين المحلي والعالمي، والمحتجز حاليا في فندق ريتز كارلتون في الرياض والحاصل على الجنسية الإثيوبية والداعم الأول للحزب الحاكم في أديس أبابا، قال بن عمر، إن العمودي يعامل كرجل أعمال سعودي وأن مسألة حصوله على الجنسية الإثيوبية لا تؤثر في ذلك.
وتابع قائلا
"أما طلب رئيس الوزراء الإثيوبي بالإفراج عن العمودي يعتبر طلب خاص، ولا يدخل في العلاقة بين البلدين، وأن تنفيذ الطلب في مثل هذه الأمور قد يصادف إجازات وعطلات واستحقاقات مالية وقانونية لا يمكن اجرائها في وقت قصير".
ومضى بقوله
"تلقى رئيس الوزراء الإثيوبي وعدا من الرياض ببحث الأمر، وهناك أشخاص آخرين مازالوا قيد الاحتجاز وبعضهم طلب المحاكمة وهنا لا بد من استكمال الإجراءات القضائية".
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