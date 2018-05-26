هجوم عسكري بطائرة دون طيار قرب مطار أبها في السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 26 مايو/أيار، عن محاولة طائرات بدون طيار شن عملية عسكرية قرب مطار أبها في السعودية.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، بيانا عن التحالف، يعلن فيه عن إحباطه محاولة هجوم وصفها بـ"الإرهابي" بطائرة بدون طيار تجاه أبها.

وقال التحالف في بيانه: " تم رصد وتدمير طائرة بدون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي".

وتابع "تم استهداف كذلك الإرهابيين المسؤولين عن إطلاق الطائرات بدون طيار من صعدة على الحدود السعودية اليمنية".

أوضح التحاف أن مطار أبها الدولي يعمل بحركته المعتادة، بعد القضاء عن المسؤولين عما وصفه بـ"العمل الإرهابي".

عاجل | #التحالف: #مطار_أبها يعمل بحركته المعتادة.. والمسؤولين عن العمل الإرهابي تم القضاء عليهم. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2018

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وكانت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله في اليمن قد أعلنت عن شن غارات عسكرية على مطار أبها الدولي بطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن "الملاحة توقفت من وإلى مطار أبها بعد استهدافه بعدة غارات"، وأكد "تدمير جرافة عسكرية سعودية قبالة منفذ علب بقذائف المدفعية".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت في 11 أبريل/نيسان استهداف مطار أبها الذي يبعد 18 كم عن مدينة أبها في عسير، وشركة أرامكو في جيزان، بضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة نوع قاصف 1.