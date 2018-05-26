متحدث الجيش اليمني يكشف تفاصيل استهداف مطار أبها السعودي

كشف العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، تفاصيل عملية استهداف وقصف مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال العميد عزيز راشد، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، إن طائرات بدون طيار تابعة لهم، قامت بعملية هجومية على مواقع عسكرية داخل وخارج مطار أبها السعودي.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER هجوم عسكري بطائرة دون طيار قرب مطار أبها في السعودية

وأشار راشد إلى أن عدد من الطائرات المسيرة بدون طيار استهدفت اليوم مطار أبها، وأوقفت الرحلات الجوية فيه، وتلك هى المرة الثانية التي تقوم بها تلك الطائرات بعمليات نوعية على أهداف استراتيجية داخل الأراضي السعودية.

وأوضح راشد، أن الطائرات المسيرة استطاعت للمرة الثانية اختراق الدفاعات الجوية السعودية، ولم تنجح تلك الدفاعات في اعتراضها وحققت أهدافها بدقة كبيرة.

وقال راشد، إن الطائرات قطعت مسافات كبيرة حتى وصلت إلى أهدافها دون عوائق، وهو ما يعني تفوق التكنولوجيا العسكرية الني لدينا، وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت في ثنائية الطائرات والصواريخ اليمنية.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد أعلن عن إحباطه محاولة هجوم بطائرة بدون طيار تجاه أبها، وتم رصد وتدمير الطائرة واستهداف المسؤولين عن إطلاقها في صعدة على الحدود السعودية اليمنية.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله في اليمن قد أعلنت عن شن غارات عسكرية على مطار أبها الدولي بطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن "الملاحة توقفت من وإلى مطار أبها بعد استهدافه بعدة غارات"، وأكد "تدمير جرافة عسكرية سعودية قبالة منفذ علب بقذائف المدفعية".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت في 11 أبريل/ نيسان استهداف مطار أبها الذي يبعد 18 كم عن مدينة أبها في عسير، وشركة أرامكو في جيزان، بضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة نوع قاصف 1.