قيادي في "أنصار الله" يرد على أنباء ترك السلاح والجلوس على طاولة المفاوضات

أوضح توفيق الحميري، عضو اللجنة الثورية لـ"أنصار الله"، أن أمريكا هى من تعيق كل التحركات والمسارات التي يقوم بها المبعوث الأممي، التي يمكن أن تحقق حلول سياسية أو إنسانية.

وقال الحميري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت 26 مايو/أيار، في الولايات المتحدة الأمريكية هي من أفشلت تحركات المبعوث الأممي السابق، وتحاول تعطيل عمل المبعوث الأممي الجديد، وهى من تقتل الشعب اليمني وتمارس العدوان، وتساهم في استمرار الحصار على الشعب اليمني.

وتحدث عضو اللجنة الثورية، حول تصريحات خالد اليماني، وزير الخارجية الجديد في حكومة هادي، قال الحميري: "يمكن وصف تلك التصريحات، والتي تتحدث عن السلام في اليمن بالنعيق في غرفة مغلقة".

© AP Photo / Hani Mohammed مفاجأة... رسائل من الحوثيين للانسحاب والتخلي عن السلاح (فيديو)

وتابع "ليس لها أي تأثير سواء على المشهد السياسي أو الواقع في جبهات القتال وعلى الأرض".

وحول تصريحات اليماني بأن "أنصار الله"، بعثوا برسائل للمبعوث الأممي بأنهم مستعدون لترك السلاح والجلوس على طاولة المفاوضات، قال الحميري: "نحن نصنع صواريخنا بشكل يومي وتسليمها يكون عبر إطلاقها باتجاه الرياض، هذه طريقة تسليم سلاحنا".

وتابع "هذه التصريحات هرطقة، وخيال وحلم لن نحققه للأمريكان أبدا، و الشىء الوحيد الذي يمكنه أن يجلسنا للتفاوض هو وقف العدوان وفك الحصار أولا".