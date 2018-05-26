مقتل 3 يمنيين وإصابة 15 بغارة للتحالف على مواقع "الحوثيين" في صعدة

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن طيران التحالف شن اليوم السبت، غارة على مدينة صعدة، أسفرت عن مقتل 3 أطفال وإصابة 15 آخرين".

© REUTERS / Rebecca Naden اليمن... تعليق العمل في منفذ حدودي مع عُمان جراء إعصار ماكونو

وأضاف "أن التحالف شن غارة أخرى على الطريق العام في منطقة الحمزات في ضواحي مدينة صعدة، ألحقت أضراراً مادية"، مشيراً إلى "تعرض مديرية رازح إلى 4 غارات للتحالف استهدفت منطقتي آل علي والأزهور، فيما شن التحالف 4 غارات على منطقتي البقع والعطفين في مديرية كتاف".

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 مارس/آذار 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" عليها في يناير 2015.

وتكثف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، عملياتها في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث فتحت 5 جبهات مع مسلحي "أنصار الله" في باقم وعلب وكتاف والظاهر ورازح، بهدف السيطرة على المحافظة التي تمثل معقل الجماعة.