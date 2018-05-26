تسجيل
23:31 26 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    الجيش السوري

    القائم بالأعمال السوري: الأردن يدرك أن مصلحته في جنوب سوري هادئ

    © Sputnik . HASSAN HASHEM
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لم يستبعد القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن أن يجتاز الجيش العربي السوري معضلة الجنوب السوري بدون معركة، وذلك نظرا لوعي المواطنين في الداخل السوري وللموقف الأردني الذي يحمل رسائلاً إيجابية في هذا الشأن.

    عمان— سبوتنيك. وقال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن أيمن علوش: "قد لا تضطر الحكومة السورية إلى معركة الجنوب"، موضحا أن هنالك "وعي كبير في الداخل (السوري) إضافة إلى أن الموقف الأردني كبير جدا وفيه رسائل إيجابية كثيرة في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "الأردن يدرك أن مصلحته في جنوب (سوري) هادئ وليس في جنوب مشتعل".

    الأجانب يحاربون في صفوف المعارضة في سوريا
    © AFP 2018 / AHMED DEEB
    "جيش خالد بن الوليد" يهاجم ريف درعا الغربي جنوبي سوريا
    وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يشترك مع سوريا عبر حدودها الجنوبية بطول 375 كيلومترا، كما يستضيف الأردن قرابة 1.4 مليون لاجئ سوري في الأردن.

    وفي مطلع تموز/يوليو من العام الماضي، كان الأردن طرفا ثالثا في اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري، الذي جمع كل من روسيا والولايات المتحدة إلى جانب الأردن.

    ويشرح علوش: "منطقة الجنوب اقتربت كثيرا من نهايتها هناك كتلة كبيرة من داخل الجنوب تريد فكرة المصالحة وتريد أن تعود إلى حضن الوطن هنالك مجموعات قليلة جدا جدا، وهي مرتبطة بمشروع إسرائيلي حقيقة، وتتلقى السلاح منها، لذلك هذه المجموعات من السهل جدا وضع حد لها ودحرها".

    وأوضح بأن "الدولة (السورية) عندما اقتربت من إنهاء الوجود المسلح بدأت تصدر القوانين للمرحلة القادمة"، ضيفا أن الدولة السورية "لا تفكر فقط في الانتصار في الحرب هي تريد أن تنتصر في السلم، عبر إعادة ربط المواطن بأخيه المواطن وربط المواطن بأرضه".

    وأشار إلى أن "هذه العملية مسؤولية الدولة التي تقوم بواجبها تجاه المواطن السوري".

    وعن جيش خالد بن الوليد، الموجود في جنوب سوريا، يقول علوش: "هو جيش داعش، عديده قليل ولكن إسرائيل هي من تعطيه السلاح، يعني أن يضعوه في الخاصرة الأردنية هل هي مصلحة الأردن؟"، ويضيف بأن "الأردن متوجس من الجماعات الإرهابية لأنها خطرة على مجتمعه وهذه جماعات مصنفة أنها إرهابية".

    ونقلت وسائل إعلام مؤخرا عن تنسيقيات المسلحين الحديث عن عودة عشرات العائلات من مخيم الركبان في البادية السورية إلى مناطق سيطرة الجيش السوري، وعزت تنسيقيات المسلحين السبب في ذلك إلى الظروف المعيشية والإنسانية السيئة في المخيم.

    خبير عسكري: أي معركة سيخوضها الجيش السوري ستكون سريعة وحاسمة ومدوية
    وأكد الأردن في مناسبات عديدة أن قاطني مخيم الركبان هم نازحون سوريون على أراض سورية، وأنهم مسؤولية الدولة السورية، وتداولت وسائل إعلام ومحللون الحديث أن المخيم يضم عائلات الدواعش.

    وفي حزيران/يونيو 2016، أغلق الأردن حدوده تماما مع سوريا، بعد تنفيذ عملية تفجير ضد جنوده من قبل عناصر من تنظيم "داعش" كانوا يقطنون مخيم الركبان.

    وتعليقا على ما سبق، يقول علوش: "كان هنالك تخوف من أن هؤلاء النازحين جاءوا من مناطق الرقة ودير الزور وهي المناطق التي كان فيها داعش، وتحديداً الرقة ونظرا لأنه من الصعب عمل جرد لهم ومعرفة المتورط مع داعش ممن هو مواطن سوري؛ كان لدى الأردن تخوف".

    ويؤكد بأن الدولة السورية لديها إيمان بأن "الخطر الأساسي هي الكتلة السرطانية الصغيرة وهذه يتم القضاء عليها لكن بقية الشعب مغلوب على أمره فكان يهرب من مناطق نتيجة دخول المسلحين إليها"، مشددا على أن تطمينات الدولة السورية إنما "هي تطمينات حقيقية، فالدولة لا تلعب لعبة الصياد الدولة تلعب لعبة الأب والأم فعندما تشعر أن هنالك طرف إيجابي عند الابن تحاول أن تكبره وتبني عليه ليعود إلى دوره الحقيقي في بناء الوطن".

    وبين أن "هذه التطمينات هي حتى مع جماعة (مخيم) الركبان الذين أتوا من مناطق تسيطر عليها داعش،(إذ أنهم) شعروا بالأمان حتى يعودوا مرة أخرى إلى أماكنهم"، معتبرا أن "هذه نقطة تسجل إلى الدولة".    

    انظر أيضا:

    500 منحة روسية للطلاب السوريين
    عون يدعو لتسريع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم
    رئيس اتحاد الصحفيين السوريين: بعض العرب مهدوا الطريق لخطوة ترامب
    الرئيس اللبناني: سوريا آمنة بنسبة 80 % وعلى النازحين السوريين العودة إلى ديارهم
    رد فعل السوريين عندما فوجئوا بـ"أسماء الأسد" في شوارع حمص (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري, الأردن, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الجرس الأخير - الاحتفال بآخر يوم في المدرسة في موسكو
    من قبلة الأمير هاري، وتحرير الجيش السوري لليرموك، إلى "الجرس الأخير" في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على مفاتنها
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على "مفاتنها"
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك