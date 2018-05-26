مقتل 16 من "أنصار الله" بمعارك في البيضاء وسط اليمن

تجددت المعارك، اليوم السبت، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء وسط اليمن.
صنعاء — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "16 مسلحاً من ميليشيا الحوثي قتلوا اليوم السبت وأصيب آخرون خلال تصدي الجيش لهجوم على مواقع عسكرية في منطقة الفقراء ومفرق الملاجم بيحان ناطع وسد فضحة والقرحاء الصغيرة".
وأضافت أن "قوات الجيش مشطت بعض المواقع المحيطة بالطريق الاسفلتي الاستراتيجي الموصل إلى مفرق العريف بمديريه الطفة، ومفرق مديرية ناطع عقبة القنذع التابعة لمديرية نعمان والمؤدية إلى بيحان".
وأشارت الوكالة إلى أن "طيران التحالف دمر عربةً بمن عليها من عناصر الميليشيا كانت تتمركز أمام مفرق الجريبات في بلاد الملاجم، كما استهدف تعزيزات ومواقع للميليشيات الحوثية بين منطقتي الوهبية وحوران".
يذكر أن معارك تدور بين قوات الرئيس هادي ومسلحي أنصار الله في مديريات الملاجم والزاهر والقريشية وذي ناعم والسوادية وولد ربيع في البيضاء، في ظل تقدم للقوات الحكومية، وإعلانها سيطرتها على غالبية مديريتي ناطع ونعمان.
يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يشن منذ 26 مارس 2015 غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة "أنصار الله" عليها في يناير 2015.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
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