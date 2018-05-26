وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: حماس تعارض إقامة دولة فلسطينية

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية على لسان تسيبي ليفني، عضو الكنيست عن حزب المعسكر اليهودي، اليوم السبت 26 مايو / أيار، أن حركة حماس تعارض إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، المنشور باللغة العبرية، أن ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، قالت في محاضرة لها مساء السبت في مدينة عكا أمام جمهور من الفلسطينيين، للتعليق على الأحداث التي شهدتها حدود قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، موجهة حديثها للفلسطينيين، "إن حركة حماس تعارض إقامة دولة فلسطينية أنتم مواطنوها"، وذلك بالتوازي مع قولها: "لا يمكن معارضتنا لحق الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه وعن المواطنين الإسرائيليين العُزل".

وعزت ليفني مسؤولية الحفاظ على أرواح الفلسطينيين إلى الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، فالأول يحافظ على حقوق الأقليات وحقوق مواطنيه، في حين يجب على الفلسطينيين ألا يؤيدوا الإرهاب ضد الدولة الإسرائيلية. مشيرة إلى أنه على الشعب الفلسطيني أن يختار ما بين العيش في دولة إسرائيل، أو تأييد حماس، التي تعمل ضد إقامة دولة فلسطينية، وضد خيار السلام في المنطقة، مؤيدة إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب إلى جوار الدولة الإسرائيلية.