الرئيس اليمني يجري تعديلات تشمل قادة عسكريين

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات جديدة بشأن تعيينات في مناصب عسكرية رفيعة، شملت تعيين قادة جدد بالمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب والمنطقة العسكرية السابعة.

صنعاء — سبوتنيك. وقال التلفزيون اليمني، الذي يبث من الرياض، اليوم السبت 26 مايو / أيار، إن الرئيس هادي أصدر قرارا جمهوريا رقم 109، بتعيين العميد الركن فيصل علي، قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة".

وذكر البيان أن المادة الثانية من القرار قضت بتعيين العميد الركن عبدالله محمد علي معزب، رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة".

وأصدر الرئيس اليمني قرارا آخر رقم 110، بتعيين العميد الركن صالح مبارك محمد العامري، رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة".

وتتمركز قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مارب ويشمل نطاقها العملياتي محافظتي مارب وشبوة، وتضم 12 لواء قتاليا، في حين يشمل النطاق العملياتي للمنطقة العسكرية السابعة محافظات صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، ويقع مركز قيادتها في مدينة ذمار، وتضم 9 ألوية قتالية.