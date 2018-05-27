اليمن: مقتل 3 جنود سعوديين في مواجهات حدودية مع "أنصار الله"

صنعاء- سبوتنيك. وقالت صحيفتا الرياض وسبق السعوديتان: إن 3 جنود سعوديين، اثنان من الحرس الوطني السعودي وآخر من القوات البرية، قتلوا خلال الساعات الماضية بمواجهات حدودية مع مسلحي أنصار الله، وهم: وكيل رقيب موسى بن مقيبل العتيبي والجندي أول عبدالله بن عايض القحطاني، الجندي سلطان هادي شراحيلي.

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في هذه الأثناء، شن مسلحو جماعة أنصار الله قصفاً على مواقع وتجمعات عسكرية سعودية ويمنية في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن مدفعية مسلحي أنصار الله قصفت تجمعات للجيش السعودي وقوات تابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في موقع المجازيع بجيزان، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأضاف "أن قناصي أنصار الله قتلوا 5 جنود من قوات هادي شمال وادي المعاين بجيزان، بعد ساعات من مقتل 4 آخرين بعمليات قنص مماثلة".

مشيراً إلى:

أن قصفاً مدفعياً لأنصار الله أعطب جرافة عسكرية سعودية قبالة منفذ علب في عسير، كما استهدف قصف مدفعي آخر تجمعات لقوات هادي قبالة منفذ الخضراء وخلف جبال عليب في نجران.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت جماعة أنصار الله "تنفيذ ضربات جوية بطائرات مسيرة على مطار أبها في عسير، وأن حركة الملاحة الجوية توقفت من وإلى المطار، اثر الهجوم"، لكن التحالف أكد "إحباط الهجوم وتدمير طائرة من دون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي، واستهداف المسؤولين عن إطلاق الطائرات بدون طيار في صعدة".

يذكر أن مسلحي جماعة أنصار الله ينفذون هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كردٍ على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس 2015.