بعد مقتل ثلاثة من جنودها… السعودية: استخدام الحوثيين طائرات من دون طيار تصعيد خطير

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عن تدمير أماكن تخزين طائرات بدون طيار تابعة لجماعة أنصار الله" الحوثي في صعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن استخدام الحوثي لطائرات من دون طيار تصعيد خطير، بحسب جريدة الوطن السعودية.

وأضاف المالكي لدينا قاعدة بيانات لمواقع تفخيخ الحوثي لطائرات من دون طيار.

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العقيد تركي المالكي: استخدام #الحوثي لطائرات من دون طيار تصعيد خطير ، و لدينا قاعدة بيانات لمواقع تفخيخ الحوثي لطائرات من دون طيار. — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) May 26, 2018

كانت وسائل إعلام سعودية أعلنت، مساء أمس السبت، مقتل 3 جنود من الجيش السعودي بمعارك حدودية مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وقالت صحيفتا الرياض وسبق السعوديتان: إن 3 جنود سعوديين، اثنان من الحرس الوطني السعودي وآخر من القوات البرية، قتلوا خلال الساعات الماضية بمواجهات حدودية مع مسلحي أنصار الله، وهم: وكيل رقيب موسى بن مقيبل العتيبي والجندي أول عبدالله بن عايض القحطاني، الجندي سلطان هادي شراحيلي.

وتقود السعودية التحالف العربي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.