اليمن: القبض على قيادي جنوبي في عدن بتهمة كتابة "شعارات معادية للإمارات"

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر محلي في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" "ان قوة تابعة لإدارة أمن عدن اقتحمت فجر اليوم الأحد 27 مايو/ أيار، ساحة الشهداء واشتبكت مع ناشطين يقودهم القيادي في المقاومة الجنوبية وليد الإدريسي، بعد رفضه تسليم نفسه على خلفية اتهامه بكتابة منشورات معادية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن: مقتل 3 جنود سعوديين في مواجهات حدودية مع "أنصار الله"

ووفقاً للمصدر "قبضت القوات الأمنية على القيادي الادريسي بعد اقتحامها منزله في حي بلوك 32 بالمنصورة الذي فر إليه عقب إصابته في الاشتباكات، ثم نقلته إلى معسكر القوات الإماراتية في البريقة".

يشار إلى أن شعارات معادية للإمارات كُتبت مؤخراً على جدران منازل ومدارس ومؤسسات حكومية في مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة تصف وجود الإمارات في جنوب اليمن بالاحتلال، وتطالبها بالرحيل.

وتشارك الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ انطلاقه في 26 مارس/ آذار 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في يناير 2015.