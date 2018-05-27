وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل اثنين وإصابة ثالث بنيران إسرائيلية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 27 مايو/أيار، إن فلسطينيين اثنين قتلا، وأصيب ثالث بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية في شرق مدينة رفح بقطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على الأقل صوب موقع قرب معبر "صوفا" بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الشابين حسين سمير العمور(25عاما)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28عاما)، إضافة إلى تدمير الموقع بالكامل".

© AFP 2018 / Jack Guez الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في رفح وغزة

وأشارت إلى أن دوي انفجارات سمع شرق رفح وخان يونس، تبين أنه ناجم عن تفجير عبوات مزروعة قرب السياج الحدودي، لدى مرور دوريات عسكرية إسرائيلية، أعقبه إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب الموقع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بقذيفتين موقعا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وألحقت به أضرارا جسيمة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان.

وكان الطيران الإسرائيلي قصف موقعين غرب مدينتي رفح وخان يونس، بستة صواريخ، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وألحق دماراً بهما، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين، وقال الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء رداً على اختراق مجموعة من الشبان للسياج الحدودي شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وإشعالهم النيران في نقاط عسكرية لقناصة الاحتلال.