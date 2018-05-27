رسميا... الحزب الحاكم يعلن نتيجة تقييم مشاركة السودان في حرب اليمن

أعلن حزب الموتمر الوطني الحاكم في السودان، نتيجة تقييم مشاركة القوات السودانية ضمن تحاللف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في حرب اليمن.

ووفقاً لشبكة "الشروق" السودانية، فقد أعلن رئيس القطاع السياسي لحزب الموتمر الوطني، الدكتور عبدالرحمن الخضر، "تأييد الحزب لمواصلة السودان مشواره ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، واستمرارية القوات المسلحة في عملية عاصفة الحزم، باعتبار أن السودان جزء من تحالف كبير".

© AFP 2018 / Ashraf Shazly بعد الاعتراف بالمشكلة مع القوات... السعودية تكشف موقف السودان من الأزمة اليمنية

وأوضح الخضر، في تصريحات صحفية أمس السبت، أن الحزب ناقش استمرار السودان في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وتم تقييم دقيق وموضوعي ومن جوانب عديدة. وقال إن "الرؤية الكلية خرجت بمواصلة السودان مشواره ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، واستمرارية القوات المسلحة في عملية عاصفة الحزم".

وأضاف أن "المنطلق الرئيسي منطلق استراتيجي، وأن السودان جزء من كل وفي تحالف كبير، لذا لابد أن تكون الرؤية الاستراتيجية سابقة ومتقدمة على أي رؤية عاطفية".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قال إن السودان لن يثني عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين والتزاما بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم، متمنيا أن تشهد العلاقات السودانية السعودية المزيد من التطور فى الأيام المقبلة.