قرار سعودي يثير الجدل في السودان... ونائب برلماني يصفه بالطعنة

ووفقاً لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية، فقد قدم العضو البرلماني محمود عبد الجبار طلبا لاستدعاء وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور، لمساءلته، حول قرار السعودية بإعادة باخرة محملة بـ(10,885) رأس من الضأن، بحجة إصابتها بأعراض إكلينيكية لمرض التسمم الدموي فضلاً عن وجود حالات نفوق.
وسأل النائب البرلماني، وزير الثروة الحيوانية، عن أسباب عدم تطعيم المواشي وماهي الإجراءات التي يقوم بها الحجر الزراعي والحيواني في التلقيح والخطوات المستقبلية للحد من تكرار هذه الأزمة الخطيرة وتسآل عن المسؤول عن الخسائر التي تعرض لها التجار والتي وصلت إلي ملايين الدولارات.
وقال إن ظاهرة إرجاع المنتجات السودانية طعنة نجلاء في خاصرة الصادرات وتشكل إساءة سمعة لها وتقلل مصداقيتها في السوق العالمية وأشار الي إرجاع اليابانين لباخرة السمسم من قبل.
وكانت سلطات الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي أعادت إحدى البواخر (مرزوقة كي) والتي تحمل 10,885 رأس من الضأن قادمة من السودان أمس الأول الثلاثاء.
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