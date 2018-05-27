قرار سعودي يثير الجدل في السودان... ونائب برلماني يصفه بالطعنة

أثار قرار سعودي، الجدل في السودان، ما دفع النائب البرلماني، رئيس حزب اتحاد قوى الأمة محمود عبد الجبار، إلى تقديم طلب لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لاستدعاء أحد وزراء الحكومة لاستيضاح التفاصيل.

ووفقاً لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية، فقد قدم العضو البرلماني محمود عبد الجبار طلبا لاستدعاء وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور، لمساءلته، حول قرار السعودية بإعادة باخرة محملة بـ(10,885) رأس من الضأن، بحجة إصابتها بأعراض إكلينيكية لمرض التسمم الدموي فضلاً عن وجود حالات نفوق.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly بعد قرار ابن سلمان الأخير... السعودية تكشف عن تعاون جديد مع السودان

وقال عبد الجبار، إن إعادة شحنة الضأن من ميناء جدة بواسطة السلطات السعودية إشانة سمعة للماشية السودانية في الأسواق العربية والعالمية، وقال "إعادة الشحنة يمثل طعنة في خاصرة الصادرات السودانية".

وسأل النائب البرلماني، وزير الثروة الحيوانية، عن أسباب عدم تطعيم المواشي وماهي الإجراءات التي يقوم بها الحجر الزراعي والحيواني في التلقيح والخطوات المستقبلية للحد من تكرار هذه الأزمة الخطيرة وتسآل عن المسؤول عن الخسائر التي تعرض لها التجار والتي وصلت إلي ملايين الدولارات.

وقال إن ظاهرة إرجاع المنتجات السودانية طعنة نجلاء في خاصرة الصادرات وتشكل إساءة سمعة لها وتقلل مصداقيتها في السوق العالمية وأشار الي إرجاع اليابانين لباخرة السمسم من قبل.

وكانت سلطات الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي أعادت إحدى البواخر (مرزوقة كي) والتي تحمل 10,885 رأس من الضأن قادمة من السودان أمس الأول الثلاثاء.