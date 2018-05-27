"اللمسات الأخيرة"... 5 مقاعد تفصل العبادي عن تشكيل الحكومة

لا تزال الاجتماعات التى تنعقد من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مستمرة، لقاءات يعقدها مقتدى الصدر وحيدر العبادي من أجل أن ترى الحكومة الجديدة النور قريبا.

وكشفت لقاءات عقدها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن قرب التوصل للكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من "تحالف النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على التحالف المرتقب مع كتلة "سائرون".

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY مقتل 6 أشخاص في إحباط هجوم لـ"داعش" شمال شرقي العراق

ومن المحتمل أن يكون "تيار الحكمة" الذي يتزعمه عمار الحكيم ضمن تحالف العبادي المرتقب.

وكشفت المصادر عن احتمالية انضممام أطراف سنية وأخرى كردية إلى تحالف العبادي، وهو ما يجعله الكتلة الأكبر في البرلمان.

ويعنى انضمام كتل جديدة إلى "تحالف العبادي" أن يضم نحو 160 مقعدا، في وقت تحتاج فيه الأغلبية إلى 165 مقعدا لكي تشكل حكومتها.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/ أيار الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني، وتصدر "سائرون" الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد.

وحل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا، وحصل تيار "الحكمة" الوطني على نحو 20 مقعدا فقط.