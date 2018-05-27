بعد أزمة "أبو عمر المصري"... مسلسل جديد يسيء إلى السودان (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من مسلسل "بلوك غشمرة"، الذي تبثه قناة الكويت الأولى، والذي أثار موجة غضب عارمة في السودان.

ووفقاً لصحيفة "الصيحة" السودانية، فقد "فجر عمل درامي باسم "بلوك غشمرة" تبثه قناة الكويت الأولى موجة غضب عارمة في السودان لعرضه حلقة مسيئة للسودانيين تصورهم وكأنهم لا يستطيعون الكلام ويميلون للنوم والكسل".

وظهر في الفيديو ، مجموعة ممثلين كويتيين يتقمصون دور شخصيات سودانية يفضلون النوم والإكثار من كلمة "آآي" دون لازمة حتى في أهم القضايا التي يناقشونها، كما أن المقطع الذي يتحدث عن خطبة فتاة يصور الزواج وكأنه عقد بيع للفتاة مقابل المال، فيما طالب الناشطون، تدخل الدولة العاجل لإيقاف ما سموه "العبث" بالشخصية السودانية، على حد قول الصحيفة.

ونقلت "الصيحة"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحكومة ستشرع في اتخاذ ما يحفظ حق المواطن السوداني دون العبث بأخلاقه، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ستتخذ ذات الخطوات التي اتخذتها فيما يتعلق بمسلسل "أبو عمر المصري" الذي استدعت بموجبه السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت الأسبوع الماضي.