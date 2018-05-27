تسجيل
11:37 27 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

    بماذا وصفت تهديد السودان... السعودية تعلق على موقف الخرطوم النهائي من حرب اليمن

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علقت المملكة العربية السعودية على المشاركة السودانية في الحرب على اليمن، حيث تقود السعودية التحالف العربي الذي ينفذ عمليات عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" منذ مارس/آذار 2015.

    الخرطوم —سبوتنيك. وقال وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، أن مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن "هامة".

    وأكد العواد أنه "بفضل القوات السودانية، حقق التحالف العربي، انتصارات نوعية ضد جماعة "أنصار الله".

    الرئيس السوداني عمر البشير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo / Hasan Jamali
    قرار سعودي يثير الجدل في السودان... ونائب برلماني يصفه بالطعنة

    وأشار الوزير السعودي  اليوم الأحد 27 مايو/أيار في مقابلة له مع صحيفة "السوداني" السياسية، إلى أن مشاركة السودان في قوات التحالف العربي "مهمة للغاية، وهي مقدرة خير تقدير من الجميع".

    وأضاف العواد أن القوات السودانية تؤدي أدوارا بطولية مميزة وتشارك في عمليات نوعية.

    وأسهمت العمليات التي تشارك فيها القوات السودانية في "انتصارات كبيرة للتحالف العربي في جهوده لإعادة الشرعية في اليمن، ومقاومة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني"، حسب حديث عواد بن صالح العواد.

    وقال العواد إن أي تهديد للسودان هو تهديد للسعودية والعكس، معتبرا أن التنسيق المشترك بين السعودية والسودان "مهم" من أجل مجابهة التهديدات الأمنية تواجه التي المنطقة العربية.

    وطالب الوزير السعودي بمزيد من "تنسيق الجهود الإعلامية وإقامة شراكات استراتيجية بين السعودية والسودان للتصدى للتهديدات والتحديات المشتركة".

    الرئيس عمر البشير و الجيش السوداني
    © AP Photo / ABD RAOUF
    رسميا... الحزب الحاكم يعلن نتيجة تقييم مشاركة السودان في حرب اليمن

    يأتى التعليق السعودي بعد أن أعلن حزب الموتمر الوطني الحاكم في السودان، نتيجة تقييم مشاركة القوات السودانية ضمن تحاللف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في حرب اليمن.

    ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية، فقد أعلن رئيس القطاع السياسي لحزب الموتمر الوطني، الدكتور عبدالرحمن الخضر، "تأييد الحزب لمواصلة السودان مشواره ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، واستمرارية القوات المسلحة في عملية عاصفة الحزم، باعتبار أن السودان جزء من تحالف كبير".

    وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قال إن السودان لن يثني عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين والتزاما بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم، متمنيا أن تشهد العلاقات السودانية السعودية المزيد من التطور فى الأيام المقبلة.

    انظر أيضا:

    بعد أزمة "أبو عمر المصري"... مسلسل جديد يسيء إلى السودان (فيديو)
    قرار سعودي يثير الجدل في السودان... ونائب برلماني يصفه بالطعنة
    رسميا... الحزب الحاكم يعلن نتيجة تقييم مشاركة السودان في حرب اليمن
    زيارة ملكية لأول مرة إلى السودان
    سيارات تتحرك في السودان... قرار قطري بعد كشف "الخطة الإماراتية"
    مهمة صعبة للحريري في لبنان...رغم سقوط جنوده السودان مستمر في التحالف...إيران تريد حزمة إجراءات اقتصادية من أوروبا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, أخبار التحالف العربي, أخبار التحالف الدولي, أسلحة, الحكومة السودانية, الحكومة السعودية, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, عمر البشير, السعودية, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الجرس الأخير - الاحتفال بآخر يوم في المدرسة في موسكو
    من قبلة الأمير هاري، وتحرير الجيش السوري لليرموك، إلى "الجرس الأخير" في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على مفاتنها
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على "مفاتنها"
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك