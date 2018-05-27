بماذا وصفت تهديد السودان... السعودية تعلق على موقف الخرطوم النهائي من حرب اليمن

علقت المملكة العربية السعودية على المشاركة السودانية في الحرب على اليمن، حيث تقود السعودية التحالف العربي الذي ينفذ عمليات عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" منذ مارس/آذار 2015.

الخرطوم —سبوتنيك. وقال وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، أن مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن "هامة".

وأكد العواد أنه "بفضل القوات السودانية، حقق التحالف العربي، انتصارات نوعية ضد جماعة "أنصار الله".

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وأشار الوزير السعودي اليوم الأحد 27 مايو/أيار في مقابلة له مع صحيفة "السوداني" السياسية، إلى أن مشاركة السودان في قوات التحالف العربي "مهمة للغاية، وهي مقدرة خير تقدير من الجميع".

وأضاف العواد أن القوات السودانية تؤدي أدوارا بطولية مميزة وتشارك في عمليات نوعية.

وأسهمت العمليات التي تشارك فيها القوات السودانية في "انتصارات كبيرة للتحالف العربي في جهوده لإعادة الشرعية في اليمن، ومقاومة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني"، حسب حديث عواد بن صالح العواد.

وقال العواد إن أي تهديد للسودان هو تهديد للسعودية والعكس، معتبرا أن التنسيق المشترك بين السعودية والسودان "مهم" من أجل مجابهة التهديدات الأمنية تواجه التي المنطقة العربية.

وطالب الوزير السعودي بمزيد من "تنسيق الجهود الإعلامية وإقامة شراكات استراتيجية بين السعودية والسودان للتصدى للتهديدات والتحديات المشتركة".

© AP Photo / ABD RAOUF رسميا... الحزب الحاكم يعلن نتيجة تقييم مشاركة السودان في حرب اليمن

يأتى التعليق السعودي بعد أن أعلن حزب الموتمر الوطني الحاكم في السودان، نتيجة تقييم مشاركة القوات السودانية ضمن تحاللف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في حرب اليمن.

ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية، فقد أعلن رئيس القطاع السياسي لحزب الموتمر الوطني، الدكتور عبدالرحمن الخضر، "تأييد الحزب لمواصلة السودان مشواره ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، واستمرارية القوات المسلحة في عملية عاصفة الحزم، باعتبار أن السودان جزء من تحالف كبير".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قال إن السودان لن يثني عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين والتزاما بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم، متمنيا أن تشهد العلاقات السودانية السعودية المزيد من التطور فى الأيام المقبلة.