على خطى مصر... حجب يوتيوب في السعودية يتصدر تويتر

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، يوم السبت، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإغلاق وحجب موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لمدة شهر، بعد عرضه فيديو "مسيء" لنبي الإسلام محمد.

وبدأ النشطاء السعوديون بحملة موسعة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لإغلاق موقع "يوتيوب" في السعودية، وذلك على خطى مصر.

ودشن النشطاء هاشتاغ "حجب يوتيوب في السعودية"، حيث تصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال أحد النشطاء: "إذا لم يتم حجب اليوتيوب من قبل الجهات المختصة، علينا نحن كمسلمين نغار على ديننا ونبينا أن نحذف التطبيق ليصبحوا عظة وعبرة للجميع لبرامج الأخرى، إذا تساهلنا فيها اليوم سنندم ونبكي غدا".

اذا لم يتم حجب اليوتيوب من قبل الجهات المختصه

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علينا نحن كمسلمين نغار على ديننا ونبينا ان نحذف التطبيق ليصبحو عظة وعبرة للجميع للبرامج الاخرى

اذا تساهلنا فيها اليوم سنندم ونبكي غداً……



#حجب_يوتيوب_في_السعوديه — ali_hfc🇸🇦🇦🇪 (@ama5665) May 27, 2018

​وقال آخر: "يجب أن نظهر غضبنا في التصدي لما يسيء للإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، وهاهم لا يحترمون مشاعرنا ويضربون بها عرض الحائط وينشرون الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. علينا إغلاق اليوتيوب شهرا وعدم فتحه".

يجب أن نظهر غضبنا في التصدي لما يسيء للأسلام ونبينا صل الله عليه وسلم

وها هم لايحترمون مشاعرنا ويضربون بها عرض الحائط وينشرون الأساءة للنبي محمد صل الله عليه وسلم.

علينا أغلاق اليوتيوب شهر وعدم فتحه.#حجب_يوتيوب_في_السعوديه #حجب_يوتيوب_في_السعوديه — آلَبّـرَنٌسًـ آلَوُدُعَ ـآنٌيّ💙 (@5TwXUoKXI2AKI3a) May 27, 2018

وعلق أحد المستخدمين: "المفروض المشاهير النايمين يكون لهم وقفة.. مافي أي إحساس عندهم.. مصر أوقفت اليوتيوب شهر كامل ليش ما نسوي مثلهم عشان نأدبهم".