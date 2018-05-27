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12:18 27 مايو/ أيار 2018
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    روسيا تبحث إمكانية اعتماد الأردن كنقطة انطلاق لإعادة إعمار المنطقة

    © flickr.com / Isriya Paireepairit
    العالم العربي
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    بحث وزير التخطيط الأردني، عماد الفاخوري، والوفد الحكومي المرافق له، مع الجانب الروسي، خلال مشاركتهم بمنتدى سان بطرسبورغ، إمكانية اعتماد الأردن من قبل الشركات الروسية الكبرى كنقطة انطلاق في جهود إعادة إعمار المنطقة.

    عمان – سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "تناولت المباحثات التي أجراها الوفد الأردني مع الجانب الروسي إمكانية اعتماد الأردن من قبل الشركات الروسية الكبرى كنقطة انطلاق في جهود إعادة إعمار المنطقة"، ووصف البيان الأردن بأنه "قاعدة مهمة للشركات العالمية، ويتمتع بالأمن والاستقرار، ويقدم كل المزايا للشركات التي تعتزم المشاركة في جهود إعمار المنطقة في حال استعادة الاستقرار في المنطقة".

    الغوطة الشرقية
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
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    وبحث الفاخوري مع الوزيرة الروسية المختصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تاتيانا فالوفايا، إمكانيات البناء على مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي بين البلدين، بهدف إقامة علاقات اقتصادية مع دول الاتحاد".

    كما بحث الفاخوري "التمهيد لتحويل مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوراسي إلى اتفاقية تجارة حرة بتدرج وبعد التعرف على متطلبات الأسواق والمواصفات الفنية"، فضلا عن "بحث متطلبات التعاون الفني، وأهمية عقد منتدى أعمال بين الشركات المهتمة من دول الاتحاد مع الشركات الأردنية بهدف التشبيك، واستكشاف الفرص، والمشاريع المشتركة، وتبادل وفود غرف التجارة والصناعة وجمعيات الأعمال، حيث يأتي التوجه بهدف إيجاد أسواق خارجية جديدة للمنتجات والصناعات الأردنية، وبالتالي تحفيز الصادرات والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة".

    وقال الفاخوري إن "الأردن يسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في مجالات المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين الشركات الروسية والأردنية في عدد من القطاعات الهامة المختلفة مثل الطاقة، والقطاعات الطبية والصحية، وصناعة الأدوية، والسياحة، وتطوير الموانئ والبنى التحتية، والصناعات التعدينية، والتعاون بين الجامعات في البلدين".

    الغوطة الشرقية
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
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    والجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كان قد تأسس في 1 كانون الثاني/يناير 2015، يضم في عضويته — بيلاروس، كازاخستان، روسيا، أرمينيا وقرغيزستان.

    واختتم منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي نسخته الـ22 أمس السبت 26 أيار/ مايو. وشارك في المنتدى، الذي افتتح تحت شعار" بناء اقتصاد الثقة"، هذا العام 15 ألف شخصية، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونائب الرئيس الصيني فان سي تشان، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.  ومن الجانب الأردني، حضر المنتدى السفير الأردني في روسيا، أمجد عودة العضايلة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, إعادة الإعمار, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, فلاديمير بوتين, الأردن, روسيا
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