بالأرقام... متوسط أعمار السيدات أعلى من الرجال في مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد 27 مايو /أيار، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة، أوضح فيه ارتفاع متوسط عمر الإناث مقارنة بالذكور في مصر.

وبحسب البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 69.1 سنة مقابل 66.5 سنة للذكور عام 2006 إلى 73.6 سنة للإناث مقابل 70.8 سنة للذكور عام 2017.

كما بلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات في الفئة العمرية (60-64سنة) 16.9سنة مقابل 16.3 سنة للذكور، وأقل توقع للبقاء في الفئة العمرية (80 سنة فأكثر) 2.4سنة مقابل 3.6 سنة للذكور للعام 2016.

وتابع البيان "تراوح معدل وفيات الإناث بين (5.5-5.6) حالة وفاة لكل ألف من الإناث في الفترة (2011- 2015)، حيث بلغ 5.5 حالة وفاة لكل ألف من الإناث في عام 2011، ارتفع إلى 6حالات وفاة عام 2015، ثم انخفض إلى 5.6 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2016.

كما سجلت وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري أعلى نسبة حيث بلغت 48.1٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2016 مقابل 40.7٪ عام 2010، يليها نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي حيث بلغت 9.0٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2016 مقابل 8.6 ٪ عام 2010.

وارتفعت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي إلى 8.1٪ عام 2016 مقابل 5.7٪ عام 2010، وبلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام 6.4% عام 2016 مقابل 6.1 ٪ عا م 2010.

وكانت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس، حيث بلغت 0.1٪ عام 2016.

يعرف معدل وفيات الأمهات بأنه عدد الأمهات اللاتي يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوما التالية للولادة (فترة النفاس)، لكل 100 ألف مولود حى داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

كما بلغ معدل وفيات الأمهات 49 سيدة لكل 100 ألف مولود حي عام 2016 مقابل 65 سيدة فى عام 2008.

ووفقا لبيانات التعداد العام للسكان في مصر عام 2017.

بلغت نسبه الإناث (5 سنوات فأكثر) اللاتي لديهن أي صعوبة (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة) 2.5% مقابل 2.7% للذكور.

ومثلت صعوبة الممشى أو صعود السلالم أعلى نسبة بين الصعوبات حيث بلغت حوالي 1.4% لكل من الذكور والإناث، وبلغت أقصاها 9.86% للإناث فى الفئة العمرية 60 سنة فأكثر.