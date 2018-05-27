الحراك الثوري الجنوبي في اليمن يدعو للتوافق على قيادة موحدة

قال فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في اليمن، إنه لمس تعاطفا مع القضية الجنوبية خلال زياراته الأخيرة لكل من السعودية والأردن ومصر، التي التقي خلالها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقيادات من التحالف العربي وسفراء أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا ومساعد المبعوث الدولي إلى اليمن.

وشدد راشد، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد، 27 مايو/أيار، على أهمية انعقاد مؤتمر مكونات الحراك الجنوبي على تبايناتها، وبما يفضي إلى التوافق على قيادة جنوبية موحدة تقود المرحلة القادمة بكل حكمة واتزان، ووقف التراشق الإعلامي الذي يضر النسيج الوطني الجنوبي.

© Photo / Souther Transitional Council اليمن: الرئيس الجنوبي السابق يلتقي قادة "المجلس الانتقالي" في الإمارات

وكان المجلس الأعلى للحراك قد أقر في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة تمثل المجلس الأعلى للحراك الثوري في كافة اللقاءات والحوارات لغرض التهيئة للمؤتمر.

وكان مصدر مسؤول بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، قال إن قادة من المجلس عقدوا لقاء، يوم الجمعة 18 مايو/أيار، مع عدد من القادة التاريخيين الجنوبيين في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء جمع بين الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، وقادة منالمجلس الانتقالي، بهدف لم الشمل وتوحيد الصف الجنوبي ووضع تصور للمرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن لقاء اليوم يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستعقد خلال الأيام المقبلة في القاهرة والأمارات، بين قادة الأحزاب الجنوبية ومسؤولين سابقين في حكومة الرئيس عبد الربه منصور هادي، ومنهم عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب الرابطة، وخالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية السابق.

وتابع المصدر، ما يشهده الجنوب اليوم من إجماع وتوحيد الصف والهدف، لم يحدث منذ الثمانينات، وهو إنجاز يحسب للمجلس الانتقالي، مضيفا: "لو لم يكن موجود لما شاهدنا هذه الصور واللقاءات على هذا المستوى".

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتبادل وجهات النظر من أجل توحيد الموقف السياسي وتعزيز الجبهة الداخلية الجنوبية.