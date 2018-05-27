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14:42 27 مايو/ أيار 2018
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    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    لن يغادر المستشفى الآن... تطورات الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني

    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
    العالم العربي
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    تطورات جديدة حول حالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أعلنتها اليوم الأحد، 27 مايو/أيار، المستشفى الاستشاري العربي برام الله.

    وقال سعيد السراحنة المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي برام الله، إن الرئيس الفلسطيني لن يغادر المستشفى اليوم خلافا لما أعلن عنه في وقت سابق، حسب رويترز.

    محمود عباس
    © REUTERS . Denis Balibouse
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    وأضاف سعيد السراحنة أن "صحة رئيس دولة فلسطين محمود عباس تشهد تحسنا مستمرا وسريعا، حيث أظهرت نتائج الفحوصات بأنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا".

    ووجه المكتب الإعلامي في الرئاسة الفلسطينية دعوة للصحفيين لمتابعة مغادرة عباس للمستشفى ظهر اليوم الأحد، قبل أن يبعث رسالة أخرى ويقول إن موعد خروجه قد تأجل.

    ويتابع الطاقم الطبي المشرف على علاج الرئيس الفلسطيني نتائج هذه الفحوصات يوميا، لتحديد موعد خروجه من المستشفى.

    وأجريت للرئيس عباس فحوص طبية بعد الجراحة التي أجريت له قبل عدة أيام في أذنه الوسطى"، بعد دخوله المستشفى يوم الأحد الماضي، للعلاج من التهاب رئوي.

    وكان عباس (82 عاما) أدخل إلى المستشفى ذاتها الأسبوع الماضي لإجراء عملية بسيطة في الأذن.

    وخضع الرئيس الفلسطيني لفحوصات طبية خلال تواجده في الولايات المتحدة، في فبراير/شباط الماضي.

    وآنذاك، تحدثت تقارير صحفية عن أن تلك الفحوصات جاءت إثر "تدهور" في الحالة الصحية للرئيس.

    لكن وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، نفى صحة تلك التقارير، وقال إن عباس أجرى فحوصات روتينية وهو بصحة جيد.

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    أخبار, أخبار فلسطين, لقاء, الحكومة الفلسطينية, محمود عباس, فلسطين المحتلة, رام الله
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