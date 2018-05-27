الأردن ينفي التخلى عن خيار إنشاء محطة نووية كبيرة

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إن توجه الأردن نحو المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة، بالتعاون مع روسيا، لا يعني إلغاء خيار بناء محطة نووية كبيرة.

عمان — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن طوقان قوله، اليوم الأحد 27 مايو / أيار، إن مذكرة التفاهم مع الجانب الروسي، التي وقعها الطرفان، الخميس الماضي، للتوجه نحو المفاعلات الصغيرة المدمجة يأتي في إطار توجه المملكة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المصادر المحلية، ولكن بما يتلاءم مع التحديات الاقتصادية والمالية، التي تشهدها المملكة".

© Sputnik . Ahmed Abdelwahhab بدء فعاليات أسبوع الطاقة النووية بجامعة الإسكندرية بمشاركة روس أتوم

واستطرد: "هذه المفاعلات تعد من ذوات الفئة الحرارية العالية نسبيا، التي تحتاج الى كميات قليلة من المياه للتبريد وذات كلفة مادية معقولة مقارنة بمحطات الطاقة النووية الكبيرة".

ووقع الأردن وروسيا يوم الخميس الماضي 24 مايو اتفاقية تطوير مشروع بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة "روس أتوم أوفرسيز" الروسية لبناء مفاعل نووي روسي من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة في الأردن.

ونسب بيان صحفي صدر، يوم أمس السبت، عن هيئة الطاقة الذرية الأردنية لطوقان القول إن المشروع المقترح لبناء محطة طاقة نووية من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة "يبدو مناسبا أكثر لمتطلبات سوق الطاقة وأكثر حاجة، لذا نحن نرغب بالتركيز على هذا المشروع".

كما أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن الأردن قرر وقف مشروع بناء محطة طاقة نووية كبيرة بمشاركة روسيا. ونقلت الوكالة عن مصدر في الحكومة الأردنية قوله، إن السبب يكمن في تكلفتها الباهظة.

وفي عام 2015، وقعت روسيا والأردن اتفاقية حول بناء أول محطة للطاقة النووية في الأردن، تتكون من وحدتين للطاقة تبلغ طاقتها الإجمالية ألفي ميغاواط بكلفة 10 مليارات دولار، وخطط الطرفان لتشغيل أول مفاعل في المحطة في بداية العقد الثاني من القرن الحالي.

ونقلت "بلومبرغ" عن هيئة الطاقة الذرية الروسية، أن الهيئة تواصل الحوار مع الجانب الأردني، حول خيارات مختلفة للتعاون، الذي لا يستبعد بناء المفاعلات ذات الطاقة العالية.