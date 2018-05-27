خطوة هي الأولى من أمير قطر منذ بدء المقاطعة

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأحد، 27 مايو/أيار، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتوجه يوم غد الاثنين، إلى الكويت، في زيارة غير معلنة، تعتبر الأولى له منذ مقاطعة الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لـقطر في 5 يونيو/حزيران الماضي"، مؤكدة أن"الشيخ تميم سيزور دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية يلتقي خلالها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح". ولم تذكر الصحيفة القطرية تفاصيل أخرى عن أسباب الزيارة أو مدتها.

© AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL أمير قطر يخالف توقعات "دول المقاطعة"... ماذا فعل تميم

وهذه الزيارة الأولى لأمير قطر بعد المقاطعة، إذ إنه زار الكويت في 31 مايو/أيار 2017، جاءت في إطار "الزيارات الأخوية التي يقوم بها أمير البلاد في شهر رمضان المبارك".

وكان مبعوث أمير الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سلم رسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان في استقباله وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الرسالة التي سلمها مبعوث أمير البلاد "تضمنت الإشارة إلى عمق العلاقات الوطيدة والمتينة بين البلدين والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات"، كما تضمنت "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".